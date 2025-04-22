شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفى وجود أزمة بين يورتشيتش ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، تعمد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق، عدم الدفع برمضان صبحي أمام أورلاندو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال المصدر، في تصريحات صحفية: "رمضان صبحي كان يجلس على دكة البدلاء، لأنه ما زال يعاني من التهابات شديدة في ركبته، وهي السبب في غيابه عن مباراة الذهاب، وجار تجهيزه للدفع به في المباراة المقبلة".



وأضاف المصدر: "رمضان صبحي لم يحصل على بطاقة صفراء من حكم المباراة الماضية، واللاعب جار تجهيزه طبيا وفنيا لخوض لقاء العودة في الدفاع الجوي".

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.