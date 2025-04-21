السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم الدورة التدريبية والتعليمية الـ 32 في مخيم الزعتري بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورة التدريبية والتعليمية الـ 32 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن برامج المركز التدريبية والتعليمية المقدمة للأشقاء السوريين.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة 319 طالبًا وطالبة، التي تضمنت العديد من الدورات التدريبية، منها الخياطة والتطريز والأعمال اليدوية وفنون الطهي والرسم، بالإضافة إلى تقديم دروس التقوية للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمواد اللغتين العربية والإنجليزية ودورة محو الأميّة وتعلّم القرآن الكريم والآداب الإسلامية.

وتمتاز الدورات بالمستوى المتقدم حيث تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مع المنظمات العاملة داخل مخيم الزعتري لما يتمتع به الخريج من مهارات في البرامج المقدمة له.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مخيم الزعتري والعمل على تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل.

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