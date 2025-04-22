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بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور)

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  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 1/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 2/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 3/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 4/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 5/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 6/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 7/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 8/9
  • بابا الفاتيكان وكرة القدم.. مارادونا استقر في قلبه ليصفه بـ"الأعظم" (ألبوم صور) 9/9

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: أرجنتيني عاش لفترات طويلة في إيطاليا، وهل من وطن يتنفس كرة القدم مثل الأرجنتنين وإيطاليا؟ يبدو أن هذه المعادلة الأرجنتينية الإيطالية كانت أحد أسرار تعلق بابا الفاتيكان الراحل بكرة القدم.

وعرفاناً وتقديراً وتكريماً له، فقد أكدت رابطة لكرة القدم تأجيل جميع مبارياتها المقررة اليوم (الإثنين) تكريما للبابا الراحل، أي أن كرة القدم سوف تصمت حداداً على الرجل الذي هتف لها يوماً.

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"لا يوجد لاعب أعظم من دييجو مارادونا بالنسبة الأرجنتينيين"، هكذا قال البابا بوضوح، عندما التقى مارادونا في الفاتيكان عام 2014، قبل 6 سنوات من وفاة أسطورة كرة القدم عن عمر يناهز 60 عامًا، وهو اعتراف منه بأن مارادونا الأعظم بالنسبة له، لأن البابا أرجنتيني في نهاية المطاف.

البابا وميسي

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في عام 2013، أعطى الأسطورة ليونيل البابا فرنسيس نبتة، لكن البابا رفض تشجيع منتخب الأرجنتين خلال مباراة ودية مع إيطاليا، رغم الهدية التي قدمها له مواطنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

فخلال زيارة للفاتيكان، التقى ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين ولاعبون إيطاليون البابا الراحل، الذي أعلن عن وفاته صباح الإثنين عن عمر 88 عاما، قبيل مباراة ودية بين المنتخبين في روما.

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ووقتها قدم ميسي وأسطورة حراسة المرمى في إيطاليا جانلويجي بوفون هدية للبابا، وهي شجرة زيتون صغيرة، مع قميصين للمنتخبين يحملان اسمه، إضافة إلى كرة قدم موقعة.

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وقال البابا إن على اللاعبين أن يصلوا "ليلعبوا مباراة شريفة على أرض الملعب التي وضعها الله فيه".

وأضاف: "لا تنسوا أبدا جمال روح الزمالة، منذ أن كنتم هواة قبل أن تصبحوا أبطالا، يجب أن تكونوا رجالا وتنشروا الإنسانية في قلوب كل من تقابلونه".

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ورغم ولادته في بوينس آيرس وتشجيعه فريق سان لورينزو في مسقط رأسه، رفض البابا فرانسيس الالتزام بدعم الأرجنتين أو إيطاليا، بل التزم الحياد تجاه المباراة.

وقال: "سيكون من الصعب عليّ تشجيع فريق واحد، لكن لحسن الحظ إنها مجرد مباراة ودية، وأتمنى أن تكون كذلك حقا".

وانتهت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في روما بفوز الأرجنتين 2-1، حيث غاب ميسي عن المباراة بسبب الإصابة.

أصول البابا "كروية"

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ينحدر البابا من مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، وكان من مشجعي فريقه المحلي، سان لورينزو، ومع صعوده إلى الكرسي البابوي، أتيحت له الفرصة بمقابلة نجوم كرة القدم، وغالبيتهم كانوا يسعون للقاء البابا والتقاط الصور معه.

خلال فترة إقامته التي استمرت 12 عامًا في الفاتيكان، كان البابا سعيدًا جدًا بالترحيب ببعض أكبر نجوم في منزله.

لقاء غوارديولا

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وفي عام 2014، استقبل بيب غوارديولا خلال لقاء خاص مع فريقه بايرن ميونيخ، كما زاره لاعبو ألمانيا - بما في ذلك توماس مولر - في عام 2016، بعد عامين من الفوز بكأس العالم.

وبما أنه أمضى جزءاً كبيراً من حياته في إيطاليا، فليس من الغريب أن يلتقي البابا أيضاً ببعض أعظم لاعبي كرة القدم في البلاد، قد رحب بالمهاجم السابق لمانشستر سيتي ماريو بالوتيلي في الفاتيكان في عام 2013، مع التقاط الصور مع بوفون وأندريا بيرلو عندما زاره الاثنان بعد عام.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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