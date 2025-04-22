شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن جونسون: توقعت أداء الأهلى أمام صن داونز وستكون له اليد العليا فى الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقي كيفن جونسون المدرب العام السابق للأهلي، أنه توقع أن يقدم الأهلى أداء كبيرا أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا، وسيكون له اليد العليا فى مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال كيفن جونسون، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "الأهلي ستكون له اليد العليا في مباراة العودة، خاصة في ظل تواجد جماهيره واللعب على ملعبه فأعتقد أن الأهلي الأقرب للنهائي".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "توقعت أن الأهلي سيقدم مباراة كبيرة في جنوب أفريقيا، والأمر الأهم للأهلي عدم استقبال أي هدف خارج ملعبه، وأن الخسارة بخماسية دائما في أذهان اللاعبين، ويرفضون تكرارها بأي طريقة".

وتابع: "مباراة الأهلي وصن داونز اصعب بكثير من مباراة بيراميدز وأورلاندو، لأن الأهلى وصن داونز لهما تاريخ كبير في البطولة ودائما في الأدوار النهائية، بينما بيراميدز وأورلاندو فريقان حديثان ليس لهما تاريخ في البطولة وما زال أمامهم الكثير لحصد الخبرة اللازمة".