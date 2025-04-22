الامارات | شيخة المزروع: الطبيعة في «حتا» ملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة الإماراتية، شيخة المزروع، أن جبال حتا متميزة جداً، والطبيعة فيها لها طابع خاص، مشيرة إلى أن عملها الفني «وقفات متروية» بين جبال حتا، يندمج مع المكان ويجعل الفن بمثابة دعوة للتوقف والتأمل بالطبيعة والتواصل معها.

وأضافت الفنانة شيخة لـ«الإمارات اليوم» أنها اختارت اللون الأحمر والشكل الدائري لمنحوتاتها المحاطة بالإضاءة، لتكون قادرة على أن تكون انعكاساً حقيقياً لطبيعة المكان وما يحيط بها، وقالت: «دُعيت من قبل القيّم الفني، فيصل طبارة، و(دبي للثقافة) و(السركال أفينيو)، لتقديم عمل نحتي يوضع في جبال حتا، وكفنانة أتتبع تجربتي، أحب دائماً أن أبتكر من خلال الفن تدخلاً بالمكان، وأن يوضع العمل في المكان بأسلوب يوجد حواراً بينه وبين البيئة المحيطة من دون أن يبدو دخيلاً».

وتابعت: «أحب التسلق والمشي وأقدّر الطبيعة، فلطالما دعتني الجبال كي أبتكر أعمالاً فنية بأسلوب سلس، وأنظر إلى الأحجام والأشكال على أنها أجسام صلبة، وأردت أن أقدم هذه الأسطوانات الخمس من أجل دعوة المشاهدين منذ ركن سياراتهم في المواقف بالقرب من بحيرة ليم، إذ سيشاهدون العمل الأول، إلى تتبع الأعمال وسط الجبال، للوصول إلى العمل الثاني حتى الخامس».

ولفتت إلى أنها منحت العمل عنوان «وقفات متروية»، لأنه يمكنه أن يعكس ما يحيط به من البيئة الطبيعية، معتبرة أن ما تقدّره في الفن ليس المشهد النهائي الذي يظهر به العمل، بل العملية الإنتاجية أيضاً، بدءاً من فهم المكان والاستعارة منه وتجريده وكذلك محاولة تشكيل الطبيعة من أجل تركيب العمل الفني بداخلها. وأشارت إلى أن المنحوتات الخمس تتطلب التتبع، ويمكن رؤيتها مع بعضها بعضاً من السماء.

وسائط

أما الوسائط التي استخدمتها في المنحوتات، فذكرت شيخة أنها استعانت بالاستانلس ستيل بشكل أساسي، وكذلك بالأحمر الذي يعد من الألوان التي طبعت تجربتها، وسبق أن قدمت عملاً في لندن بالأحمر أيضاً، وما دفعها إلى اختيار هذا اللون أن الطبيعة تميل إليه، وأرادت أن تستعين بشيء يبدو طبيعياً ومتناسباً مع لون الجبال، فيما الاستانلس ستيل يجعل العمل يندمج مع الجبال، وكأنها عملية استعارة من الطبيعة.

وتتسم المنحوتات الخمس بكونها تحمل الشكل والحجم نفسه، حسب مبدعة «وقفات متروية» التي قالت إنها عمدت إلى التكرار، ولم تختر التنوع في هذا المشروع لأنها أرادت أن تكون المنحوتات ثابتة، وأن تثير التساؤل حول المعنى الذي يحمله التكرار خلال المشي بين الجبال، فالنية لم تكن ابتكار أشكال مغايرة للمنحوتات أو أن تبدو كل واحدة لفنان مختلف، بل الهدف أن تظهر كما لو أنها مسار يمكن تتبعه.

تحديات «الطبيعة»

وعن الصعوبات التي رافقت عملية إنتاج الأعمال التي استغرقت سنتين، كشفت شيخة عن أن التحدي الأساسي تمثل في الطبيعة البيئية، فدائماً على الفنان احترامها، وكي يتم الأخذ منها، يجب أن يكون ذلك وفقاً لعملية علمية، فماذا لو أن الأحجار أو الرمال انزلقت؟ لذا فالتحدي الأساسي كان إيجاد الطريقة التي توضع من خلالها المنحوتات بطريقة دائمة، واستطردت: «حين يعمل الفنان على منحوتات في الأماكن العامة، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل الأمان، ويأتي ذلك ضمن التحديات التي يتم خوضها بدراسة الطبيعة جيداً قبل التنفيذ».

وبخصوص أهمية الفن في الأماكن العامة، أشارت شيخة المزروع إلى أن المبادرة تخلق حالة من التفاعل بين الجمهور والفن، وهناك رغبة من قبل العديد من المدن بأن تقدم فن الأماكن العامة كما لو أنه برنامج تعليمي يتيح للجمهور التعرف على الفنون دون زيارة المتحف أو المؤسسات المعنية بذلك، ووضع منحوتاتها بين جبال حتا يأتي في إطار تفعيل السياحة في هذه المنطقة، وهنا يصبح الفن اللغة التي تجذب الناس للمكان، حسب تعبيرها.

وتحمل شيخة المزروع خبرة تعليمية طويلة، مؤكدة أن الرسالة التي توجهها لطلابها في الجامعة دائماً أن يبقوا دائمي الجوع للفن، مهما تطوروا في الحياة، لأن الأرض تمنح المعرفة في كل يوم، وعليهم محاولة الحصول على المعرفة بشكل مرح والموازنة بين الجدية والمرح.

سيرة مبدعة

ولدت الفنانة الإماراتية شيخة المزروع عام 1988، وحصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة عام 2014 من كلية تشيلسي للفنون الجميلة بجامعة الفنون في لندن، إذ حصدت جائزة أفضل طالب في قسم الفنون الجميلة، ودرست قبل ذلك في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، وقدمت مجموعة من المعارض الفنية الفردية، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، وحصلت على جائزة «باولو كونها إي سيلفا للفنون» (2020)، وقدمت العديد من الأعمال التكليفية، منها العمل الذي قدمته في مركز جميل للفنون، وفي «منار أبوظبي»، كما قدمت عملاً في لندن.

شيخة المزروع:

. اخترت الأحمر والشكل الدائري للمنحوتات لتكون انعكاساً حقيقياً لطبيعة المكان.

. الرسالة التي أوجهها لطلابي دائماً أن يبقوا دائمي الجوع للفن.

. 5 منحوتات يتكون منها عمل «وقفات متروية».