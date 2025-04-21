السعودية | التحالف الإسلامي يطلق أعمال ورشة عمل عن “إعادة تأهيل المتطرفين.. الواقع والتحديات” في نواكشوط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت العاصمة الموريتانية “نواكشوط” اليوم, انطلاق أعمال ورشة العمل عن “إعادة تأهيل المتطرفين .. الواقع والتحديات”، التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتستمر حتى 23 أبريل 2025, بحضور الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه، ممثلًا للتحالف الإسلامي والمشرف العلمي على الورشة، ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية العقيد الشيخ محمد الأمين بلال، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء وممثلين الشؤون الإسلامية.

وأكد المشرف العلمي على الورشة الدكتور عبدالله الدوه، أهمية إعادة تأهيل المتطرفين ودمجهم في المجتمع وأن الفكر يعالج بالفكر.

بدوره تطرق مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، إلى التحديات الكبيرة لظاهرة الإرهاب على دول العالم وما تشكله هذه الظاهرة من تهديد للأمن القومي، وأن مكافحة الارهاب مسؤولية مشتركة.

وتضمنت أعمال الورشة في يومها الأول بيان عملية إعادة التأهيل والدمج المجتمعي الموجهة للمتورطين في الأعمال الإرهابية وتوضيح التحديات المتنوعة.

وتأتي هذه الورشة امتدادًا لبرنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في خمس دول، وهي: موريتانيا، والنيجر، ومالي، وتشاد، بوركينا فاسو، الذي يشمل 239 فعالية تدريبية وتوعوية تستهدف المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

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