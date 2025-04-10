نقولا الأسطا يحيي رسيتال "بعرف صليبك" في خميس الأسرار على درج الأسطا في زحلة

ميرنا وليد - بيروت - في يوم خميس الأسرار الذي يزور خلاله المؤمنون سبع كنائس، كرمز للإلتزام بأسرار الكنيسة السبعة، وهي سر المعمودية، سر الميرون، سر القربان، سر التوبة والاعتراف، سر مسحة المرضى، سر الزواج وسر الكهنوت، سيصدح صوت الفنان نقولا الأسطا ممجداً الرب بصوته الرائع، مقدماً مجموعة من الترانيم في هذه المناسبة.



سيقام رسيتال "بعرف صليبك" يوم الخميس في 17 نيسان عند الساعة الثامنة مساءً، على درج الأسطا في زحلة - البقاع، ويرافق نقولا الأسطا عزفاً على الأورغ الملحن والموزع الموسيقي فادي أبي هاشم.

والمنزل الذي يظهر في الصورة، هو منزل أهل نقولا الأسطا، إذ إنه يقع بالقرب من درج الأسطا.

وسيطل نقولا الأسطا عند أعلى الدرج، ليقدم أجمل الترانيم، بينما سيملأ المؤمنون الدرج بحضورهم، وذلك في حدث فريد من نوعه.