محمد رمضان يرد مجدداً على الهجوم عليه بسبب إطلالته في "كوتشيلا"

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري محمد رمضان، مجدداً على الإنتقادات التي تعرض لها مؤخراً، بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا العالمي، وكتب على حسابه الخاص، في رده الجديد: "يسمونها حربًا ضدي، أنا فقط أسميها حياة.
.. ليست حرب.. إنها الحياة".
وأرفق تعليقه بلقبه الجديد MR1، الذي وضعه على صفحته الخاصة.
وكان تعرض محمد رمضان، لإنتقادات بعد إطلالته التي تم وصفها بـ"غير اللائقة"، في مهرجان "كوتشيلا" العالمي في ولاية كاليفورنيا، حيث شارك كأول فنان مصري وعربي يعتلي هذا المسرح المرموق.
وقد أثارت ملابس محمد رمضان جدلاً واسعاً، إذ شبهها البعض بـ"بدلة رقص"، وطالبوا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل.
وفي أول رد له على هذه الانتقادات، أعاد محمد رمضان نشر صورة، تضمنت توضيحاً للإطلالة، إذ كتب فيها: "للتوضيح مش تبرير، هذه القطعة مصنوعة يدويًا، مستوحاة من الرموز القديمة ومفتاح الحياة، أول فنان عربي ومصري يؤدي في مهرجان كوتشيلا".
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