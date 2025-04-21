رامز جلال يوجه هذه الرسالة إلى متابعيه

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال، رسالة لمتابعيه ومحبيه، وذلك بعد إحتفاله بعيد ميلاده الذي صادف أمس، وكتب رامز جلال على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي: "لكل اللي قالي كل سنة وانت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش، واللي عبرني ومعبرنيش، بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش".



وكان عاد رامز جلال، منذ أيام، إلى تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي"، بعد أن كان صوّر يوماً واحداً منه قبل شهر رمضان الماضي، العمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلون نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، محمود حافظ وهدى الأتربي.