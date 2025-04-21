مايا دياب ونيكولا جبران معاً من جديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة طويلة من انقطاع التواصل بينهما، عادت علاقة الصداقة بين الفنانة اللبنانية مايا دياب والمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، من جديد، إذ قد تواجدا معاً بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتبادلا المتابعة مجدداً على مواقع التواصل الإجتماعي.



من جهة ثانية، كانت نشرت مايا دياب مقطع فيديو، إستذكرت من خلاله طفولتها، والأماكن التي كانت تزورها وتعيش فيها في ذلك الوقت، من بينها المكتبة التي كانت تشتري منها مستلزمات المدرسة، والفرن الذي كانت تأكل فيه منقوشة في الصباح، كما ومشت في الطرقات التي كانت تسلكها للوصول إلى المدرسة في الأشرفية، وإستذكرت الكنيسة التي كانت تزورها وتصلي فيها عندما كانت صغيرة في السن، بالإضافة إلى دخولها إلى مدرستها لأول مرة منذ أن تركتها.

واللافت كان أن كل من كانت تقابله مايا، كانت تتذكر من هو، وكان هؤلاء الاشخاص يتذكرونها.

وعلقت مايا على المنشور: "بارت ١: ذكريات حلوة و ذكريات مش حلوة بس على الاكيد لتنين عملوا شو انا اليوم".