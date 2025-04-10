حياة الأمير هاري بخطر وهذا ما أفادت به محاميته

ميرنا وليد - بيروت - حضر الأمير هاري الى المحكمة في لندن لتقديم استئنافه بشأن الدعوى التي تقدم بها ضد قرار الشرطة تخفيف إجراءات حمايته خلال زياراته الى المملكة المتحدة.
وأفادت محاميته: "لا يجب أن ننسى الحجم الإنساني لهذه القضية وهذا الشخص الذي يجلس ورائي حياته معرضة للخطر".
وعلقت محاميته فاطمة شهيد قبل وصوله الى لندن أن أمن وسلامة الأمير مهددان ومن المفترض أن يحضر الى المحكمة ليومين للإستماع الى إفادته.
وكان الأمير هاري قد خسر التحدي بعد القرار الذي إتخذ عام 2024 بعد مغادرته القصر الملكي عام 2020.
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