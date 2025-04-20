شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف أسماء نجوم يتمنى التعاون معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد جمال لـ"الخليج 365" عن رغبته في التعاون الغنائي مع عدد من نجوم الطرب، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم دويتوهات مع فنانين يقدّرهم فنيًا وشخصيًا.

وقال جمال: "نفسي أعمل دويتو مع أصوات بحبها جدًا، سواء من جيلي زي آمال ماهر وجنات، أو من الجيل الذهبي زي أنغام، شيرين عبد الوهاب، وأصالة"، مضيفا: "في أسماء كتير نفسي أشتغل معاهم، لأني معجب بصوتهم وباحترامهم لفنهم، وبشوف إن التعاون معاهم هيكون إضافة كبيرة ليا".

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس"، وهى الأغنية بمناسبة عيد الحب ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس»، و أغنيات «مابيعتذرش» من كلمات محمد البندارى، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.