جينيفر لوبيز تشعل الأجواء بحفلها الغنائي على مسرح الفورمولا 1 بجدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 صباحاً - حلَّت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أمس السبت 19 أبريل ضيفة على مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لزيارة فريق فراري المشارك في النسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 بين 18 و20 أبريل، حيث تم تصويرها إلى جانب سيارة فيراري فورمولا 1 الخاصة بشارل لوكلير وطاقمها. كما شوهدت وهي تتجول في طريقها إلى مكان الحدث.

ويُعد ظهور جينيفر في فعالية فورمولا 1 هو الأول لها منذ 11 عامًا، بعد أن كانت نجمة سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2014.

جينيفر لوبيز في حفل الفورمولا 1

كان لجينيفر لوبيز موعداً مع الجمهور من خلال حفلها الغنائي الذي أعقب ظهورها في فورمولا 1، والذي تدعمه MDLBEAST، حيث أشعلت مسرح الفورمولا 1، بجدة بأدائها الغنائي والراقص وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقد اختارت لوبيز إطلالة باللونين الأسود والفضي اللامعين في جامبسوت أنيق بينما تركت شعرها منسدلاً من الخلف.

ولم يقتصر العرض على لوبيز فقط، بل شارك أيضاً في الحفل آشر، ماجور ليزر، بالإضافة للرابر الكندي أنتوني براثويت، المعروف باسم PartyNextDoor.

جينيفر لوبيز في سباق الفورمولا 1

وفي وقتٍ سابق من يوم أمس، خطفت جينيفر لوبيز الأنظار ببدلة جامبسوت جلدية باللون الوردي- تشبه بدلة باربي- لدى وصولها سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية. وقد تميزت إطلالتها المميزة بسحاب أمامي وحزام حريري مجمع مربوط بحلقة معدنية دائرية. ولإكمال إطلالتها الجريئة، ارتدت نظارة شمسية وردية اللون، وصففت شعرها البني الطويل على شكل ذيل حصان مرتفع.

وقد ظهرت جينيفر بمعنويات عالية وهي تتجول في حلبة بادوك، بينما كانت تتحدث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فورمولا 1؛ ستيفانو دومينيكالي.

جينيفر لوبيز على المستوى الفني

تعمل جينيفر لوبيز حالياً على فيلم كوميدي رومانسي قادم على نتفليكس بعنوان "Office Romance"، يجمعها مع بريت غولدشتاين (تيد لاسو)، الذي شارك أيضًا في كتابة سيناريو الفيلم. كما تم الإعلان- في وقتٍ سابق من هذا الشهر- أنها ستشارك في بطولة فيلم مقتبس من رواية The Last Mrs. Parrish للكاتبة ليف كونستانتين الصادرة عام 2017. تدور أحداث القصة حول امرأة من ولاية كونيتيكت تُدعى آمبر باترسون، تستغل زوجين ثريين في بلدتها، دافني وجاكسون، وتتدخل في حياتهما.

وقد ظهرت مؤخرًا في فيلم السيرة الذاتية للمصارعة Unstoppable، كما عُرض فيلمها القادم Kiss of the Spider Woman لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير، وسيُعرض في دور العرض في 10 أكتوبر.

