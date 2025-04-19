الامارات | هدف عالمي لنجم الجزيرة عبدالله رمضان.. وتعليق صاخب من رؤوف خليف (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عالمي لنجم الجزيرة عبدالله رمضان.. وتعليق صاخب من رؤوف خليف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نجم الجزيرة والمنتخب الوطني عبدالله رمضان هدفاً عالمياً من منتصف الملعب في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) التي جمعت فريقه مع شباب الأهلي اليوم السبت.
وتعتبر تسديدة عبدالله رمضان الصاروخية التي منحت الجزيرة السبق في التهديف مع حلول الدقيقة 18، الأبعد مسافة في تاريخ نهائيات البطولة، ما أبهر المراقبين ومعلق قناة دبي الرياضية التونسي رؤوف خليف الذي تغزل في وصف الهدف، قائلاً: "هدف خيال وكل الجمال.. الجزيرة وأسراره المثيرة".
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