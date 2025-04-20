الخليج اليوم .. مستشار لجنة الحج: إعلانات الحج عبر مواقع التواصل "احتيال"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في الوقت الذي تبرز بصفة مستمرة تحذيرات سعودية رسمية للراغبين بأداء مناسك الحج من عدم الوقوع في شراك الحملات الوهمية، والتشديد بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية، أتاحت السعودية منصة نسك الحج لحجاج الخارج، إذ توفر المنصة باقات لحجاج الدول المستهدفة لضمان تجربة دينية سلسة.

وتعد المنصة الشاملة تحت إدارة وزارة الحج والعمرة، إذ تقدم لحجاج أكثر من 50 دولة باقات تُسهِّل لهم الاختيار من حيث جودة الخدمة والأسعار، طبقاً لموقع "نسك الحج". ويقول مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أحمد باجعيفر للعربية:" إن أي شخص يرغب التعامل خارج "منصة نسك" يهدد بضياع فرصته في أداء الفريضة"، مشيراً إلى أن الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل "احتيال".

بينما تحذر السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من عدم الوقوع ضحايا لحملات الحج الوهمية التي تروج خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، قبض الأمن العام السعودي على نحو 5 أشخاص حتى الآن بسبب ارتكابهم عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات "حملات حج وهمية مضللة" تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.