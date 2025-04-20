شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى وأحمد داود وصابرين ويسرا وشريف عرفة يشاركون فى عزاء الراحل سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال نجوم الفن يتوافدون على تقديم العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد وحضر منهم إلى الآن كل من طه دسوقى وأحمد داود وصابرين ويسرا ومي عمر وأحمد زاهر وشريف عرفة وأيمي سمير غانم وشادى علي ومحمد الصاوي وأحمد صقر وجمال عبد الحميد وأحمد صفوت.

كما حضر كل من: محمود عبد المغني وجمال العدل ونادر صلاح الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور وشريف باهر ومحمد عبد الحافظ ومنير مكرم وحاتم صلاح محمود عبد الغفار وعنبة وباسم سمرة وطاهر أبو ليلة وعادل عزوز و محمد ابو داوود، ايمن سلامة.

ورحل سليمان عيد عن عالمنا أمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر أمس بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الفن، أبرزهم: محمد إمام وأحمد السقا، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، أحمد رزق، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، محمد محمود، السيناريست أيمن سلامة، المنتج محمود شميس.

كما حضر كل من: محمد علي رزق، الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان حسام داغر، الفنان ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد رياض، ريهام عبد الغفور، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، الإعلامي طارق علام، صبحي خليل.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.