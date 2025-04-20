من الزهور إلى الأخشاب الفاخرة: أفضل عطور الصيف بتوليفات حسية آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 صباحاً - مع بداية كل موسم، تقدم لنا العلامات التجارية الشهيرة أحدث إبداعاتها من العطور التي تتميز بتركيبات حسية فاخرة لا مثيل لها. هذا الموسم، نرى العديد من العطور التي تحمل في طياتها مزيجاً من المكونات الزهرية، الخشبية، والفواحة؛ التي تمنح كل عطر طابعاً خاصاً وأسلوباً فريداً. تتناغم هذه التركيبات بشكل مذهل؛ لتوفر لكِ تجارب عطرية لا تُنسى، تعكس التغيير والانتعاش اللذيْن يرافقان كل فصل جديد.

تعرفي إلى أبرز عطور صيف 2025، التي تتميز بتوليفات رائعة تجمع بين الفخامة والأنوثة، مما يجعلها الخيار المثالي لأولئك اللواتي يسعين لإضافة لمسة من التميز إلى إطلالاتهنّ. من عطور الزهور الفاخرة إلى الروائح الخشبية والشرقية المفعمة بالحيوية، ستجدين في هذه العطور مزيجاً رائعاً من الأصالة والإبداع الذي يواكب أحدث صيحات العطور العالمية.

عطر Velvet Zafferano Limited Edition من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

عطر Velvet Zafferano Limited Edition من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana

غني وفاخر، يأتي الزعفران في مقدمة عطر دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana Velvet Zafferano Limited Edition، حيث ينسجم مع الإحساس الحار لأوراق التبغ الذهبية. هذا التكوين الفريد يتحول إلى مزيج دافئ وحسي من خشب الباتشولي، والفانيليا الجذابة، والصمغ العنبر، مما يخلق أثراً مسكراً يدوم على البشرة.

يعد هذا العطر جزءاً من مجموعة دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana Velvet الحصرية، وهي مجموعة من العطور الفاخرة المنسوجة على المخمل الفاخر، التي تدعوكِ لاكتشاف وتفحّص تفاني العلامة التجارية في الحرفية. إنها رحلة حميمة وأصيلة؛ من خلال ذكريات مصممي العطور العطرية وحبهم لإيطاليا. هذا العطر يحمل في طياته الفخامة والتميز؛ ليقدم لكِ تجربة عطرية لا مثيل لها.

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عطر Elisabethan Rose من بنهاليغون Penhaligon's

عطر Elisabethan Rose Eau de Parfum من بنهاليغون Penhaligon's

إليكِ عطر Elisabethan Rose من بنهاليغون Penhaligon's الذي يتألق برائحة وردة تيودور الشهيرة؛ الزهرة الوطنية لإنجلترا. مستوحى من اتحاد العائلتين الشهيرتين يورك ولانكاستر، يقدم هذا العطر الأثيري مزيجاً متناغماً من الورد، أوراق بندق، والفيتيفر.

يحتفل هذا العطر بأزهار الورد التيودوري، مع لمسات من الورد الأثيري، أوراق بندق خضراء، والفيتيفر، في تناغم مثالي. إنه عطر ملكي بكل معنى الكلمة، يحمل عبق الفخامة والأنوثة، مما يتيح لكِ الشعور بالعظمة والتفرد.

عطر Idôle Power L'Eau de Parfum Intense من لانكوم Lancôme

عطر Idôle Power L'Eau de Parfum Intense من لانكوم Lancôme

عطر Idôle Power L’Eau de Parfum Intense من لانكوم Lancôme هو أول عطر خشبي زهري من Idôle، وإعادة ابتكار حقيقية؛ حيث يلتقي خشب الصندل الكريمي والمفعم بالحيوية مع الورد المتصاعد. إنه مزيج قوي من المكونات، مما يمنح العطر رائحة قوية وفواحة ومعززة بجزيء Pomarose الفريش والمبتكر.

يتميز هذا العطر بالجمع بين القوة والأنوثة، حيث يخلق تجربة حسية تتناغم فيها المكونات؛ لتمنحكِ إحساساً بالقوة والتألق مع كل رشة.

عطر Rose Exposed من توم فورد Tom Ford

عطر Rose Exposed Eau de Parfum من توم فورد Tom Ford

عطر Rose Exposed من توم فورد Tom Ford هو تجسيد للورد في أفضل حالاته. يعكس هذا العطر الزهور في ذروتها، كصورة لجمال نقي مع جانب متمرد، مغلف بالجلد الطري.

يقدم Rose Exposed مزيجاً مدهشاً من الورد الذي يعبّر عن الأنوثة والجمال الخام. يتيح لكِ هذا العطر أن تحتفظي بأنوثتكِ، بينما تعبّرين عن قوتكِ وشخصيتكِ المستقلة.

عطر Fleur Majesty Rose Royale | 31 من كايالي Kayali

عطر Fleur Majesty Rose Royale | 31 من كايالي Kayali

اشعري كالجوهرة التي أنتِ عليها مع التحفة الزهرية الدافئة Kayali Fleur Majesty Rose Royale | 31 من كايالي Kayali. هذا العطر يتمتع بتركيبة خالدة، رومانسية، وحسية. هو سيمفونية رائعة من الكمثرى، والخوخ الحلو، والورد الساحر، ووردة الفاوانيا، وخشب البنفسج، والمسك البنفسجي. إنه مثالي لجميع الفصول، يمكنكِ رشّه بمفرده، أو دمجه مع عطركِ المفضل.