1332 حالة ضبط للممنوعات بالمنافذ

أسلحة ومستلزماتها
شملت الأصناف المضبوطة 106 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 706 من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2261 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب ضبط 26 صنفًا لمبالغ مالية، و10 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
واردات وصادرات
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت نفسه الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910» أو عبر البريد الإلكتروني «1910zatca.gov.sa» أو الرقم الدولي «009661910»، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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