هذه أمنيات زين العمر في عيد الفصح المجيد

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفصح المجيد، الذي يصادف اليوم، عايد الفنان اللبناني زين العمر، متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "بفرح القيامة، منصلي إنو يحمل هالعيد معو بدايات جديدة، قلوب مرتاحة، ونِعَم ما إلها حدود.

عيد فصح مجيد إلكن ولعيلتكن، ينعاد عليكن بالخير والبركة".

وتفاعل متابعو زين العمر مع منشوره، وعايدوه بدورهم بعيد الفصح المجيد، وجاء من بين التعليقات: "ينعاد عليك وعلى عيلتك وتبقى دائما متألق"، "فصح مبارك عليك وعلى إيلي وعيالكن بكل خير وصحة وبركة حبيب القلب" و"ينعاد عليك زين".