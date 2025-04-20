ماريلين نعمان تُعلّق على أصداء "بالدم" وماذا عن لقائها بـ الشامي؟

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، نجاحاً لافتاً في مسلسل "بالدم"، الذي عُرض مؤخراً في شهر رمضان المبارك، وذلك من ناحية التمثيل وغناء شارة العمل، وهو من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج "إيغل فيلمز" ، بطولة العديد من الممثلين، منهم ماغي بو غصن، جيسي عبدو، بديع أبو شقرا، سعيد سرحان، باسم مغنية، كارول عبود وغيرهم.



ماريلين نعمان حضرت مؤخراً حفل إطلاق ألبوم "وديان" لفرقة أدونيس، وقد أجرينا مقابلة معها تحدثنا فيها عن المناسبة، وعن أعمالها المقبلة على صعيد الغناء والتمثيل، ولقائها بالفنان الشامي، وغيرها من المواضيع.

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