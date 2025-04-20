لذلك يظن الناس أن إنجي كيوان لبنانية وليست مصرية

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية إنجي كيوان: "أنا مصرية 100%، من الإسكندرية، لكن زوجي لبناني، وولدت في الإمارات، وتحدثت اللبنانية منذ الصغر، ولهذا السبب يعتقد الناس أني لبنانية".



كلام إنجي كيوان خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد".

يذكر أن إنجي كيوان، شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "سيد الناس" من بطولة الممثلين عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، ساندي علي، تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، كما شاركت إنجي كيوان في مسلسل "وتقابل حبيب"، من بطولة الممثلين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والفنانين أنوشكا وخالد سليم ونيكول سابا، والممثلين صلاح عبد الله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد ومنة عرفة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.