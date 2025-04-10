ميرنا وليد - بيروت - خطفت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها عليهم، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بكورسيه باللون الأسود من دون أكمام مع سروال من الجينز واسع، و فوقهم قميص واسعر باللون الابيض، و حملت بيدها حقيبة من دار أزياء "Bottega Veneta" وصل سعره إلى 1,060يورو

أما من الناحية الجمالية، فقد تركت تيا ديب شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر تيا ديب تتألق بإطلالة شيك وسعر مرتفع لحقيبة يدها من Bottega لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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