"الحق علينا".. إليكم أحدث اعمال عاصي الحلاني الفنية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني أحدث اعماله الفنية و هي أغنية تحمل إسم "الحق علينا"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "الحق علينا" من كلمات و ألحان و توزيع سليم عساف، ميكس و ماستر عمر حايك، أما الفيديو كليب فقد صور تحت إشراف المخرج أحمد المنجد.

و في وقت سابق، شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور مقطع فيديو برفقة اليوتيوبر السورية نارين بيوتي وزوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو كاشفاً عن أحدث أعماله "الحق علينا" والمقرر أن يكون من بطولتهما.

وعلق عاصي الحلاني على المنشور قائلاً: "هيك حضرنا لاول مرة كليب اغنية الحق علينا انا ونارين ورامي وهيك كانت ردة الفعل انتظورنا غداً الساعة 5:00 حتى تسمعوا الاغنية كاملة على جميع المنصات الفنية الحق علينا عاصي الحلاني assielhallani".



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