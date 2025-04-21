شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سليمان عيد ينشر فيديو لوالده وهو يرقص ويصالح أهل النوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر عبد الرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد، فيديو بتاريخ 5 أبريل الجاري، عبر صفحته على فيس بوك، وعلق: "الفيديو بتاريخ 5 أبريل 2025 أسوان (غرب سهيل) النوبة أبويا اختار الرحلة دي مخصوص عشان يروح لأهل النوبة ويصالحهم لو حد زعل منه وفعلا رحنا ولف ع الناس كلها في غرب سهيل، واتأكد إنهم مش زعلانين منه، وغنى معاهم ورقص وفرح معاهم وارتاح قلبه حبيبي، ادعوله حبيبي عريس في الجنة مع حبايبه".

وكان الفنان حمدي الميرغني قد نعى خاله الفنان سليمان عيد، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "وداعاً يا خال.. كنت مثالي في كل شيء، وكنت أب مثالي، كنت زوج مثالي، كنت أخ مثالي، كنت صاحب مثالي كنت فنان مثالي، كنت إنسان مثالي".

وتابع حمدي الميرغني: "كنت بتسعى ليا في بداياتي والله اكتر مما كنت بسعى لنفسي، وكنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا وكنت دايماً تقدملي نصايح لآخر لحظة ما بينا".

واستكمل حمدي الميرغني: "مفيش واحد كان يعرف إني قريبك إلا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتى معايا، مفيش واحد إلا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك الغير محدودة، مفيش إنسان واحد زعل منك لحظة".

واختتم حمدي الميرغني حديثه: "هفضل فخور طول عمري إني قريبك، كنت سهل في كل حاجة يا خال إلا في فراقك، كنت وستظل صعب أوي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".