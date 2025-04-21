من الأغنى بين الشقيقات كارداشيان - جينر؟ - بالأرقام

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، دراسة قامت بها عن ثروة عائلة كل فرد من عائلة كارداشيان - جينر بمن فيهم الشقيقات والأم كريس جينر.

وجاءت الاحصاءات التي تم نشرها قلب فترة كالتالي ضمن الترتيب من صاحبة الاقل ثروة حتى صاحبة الاعلى ثروة بينهن:

كلوي كارداشيان : 60 مليون دولار أميركي

كورتني كارداشيان : 70 مليون دولار أميركي

كريس جينر الأم : 170 مليون دولار أميركي

كيندال جينر : 326 مليون دولار أميركي

كايلي جينر : 710 مليون دولار أميركي

كيم كارداشيان : مليار و700 مليون دولار أميركي

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