شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يجهز ألبومه الجديد ويبدأ العد التنازلي للطرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه الغنائي الجديد، حيث بدأ العد التنازلي لاختيار الشكل النهائي للألبوم الذي يتعاون فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الموسيقية.

ويضم الألبوم أسماء لامعة مثل الشاعر أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، والنجم رامي جمال، إلى جانب الموزع الموسيقي أحمد السلام، وغيرهم.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بنظام الأغاني المنفردة (سينجل)، بمعدل أغنية كل أسبوع، حيث يسعى تامر لتقديم تجربة موسيقية مختلفة تتضمن مفاجآت في نوعية الأغاني وأشكالها الموسيقية.

ويفكر تامر حاليًا في موعد نهائي لطرح الألبوم، إما بالتزامن مع إصدار فيلمه الجديد "ريستارت"، أو خلال موسم صيف 2025، حيث لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، ويواصل تامر حاليًا وضع اللمسات الأخيرة واختيار التراكات النهائية التي ستُطرح رسميًا ضمن الألبوم.

جدير بالذكر أن ينتظر النجم تامر حسنى لعرض فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب هنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.