ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة غياب، عاد الرابر المغربي معاد تسوفرة، المعروف بلقب "الجن"، إلى الأضواء من جديد عبر عمل فني مشترك جمعه بالرابر مهدي مهيب، الشهير بـ"المورفين"، في فيديو كليب أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل و تصدّر قائمة المشاهدات على "يوتيوب" في المغرب وعدة دول خلال أيام قليلة.
العمل صُوّر في قلب صحراء الإمارات، بمشهد بصري بسيط لكنه لافت، و برز فيه ظهور سيارة "تيسلا سايبرتراك" للمرة الأولى في كليب مغربي، ما أضفى عليه طابعاً عصرياً بعيداً عن الزخم الإخراجي المعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابر المغربي "الجن" يعود بتعاون مميز مع "المورفين" من صحراء الإمارات - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.