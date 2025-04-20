الرابر المغربي "الجن" يعود بتعاون مميز مع "المورفين" من صحراء الإمارات - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة غياب، عاد الرابر المغربي معاد تسوفرة، المعروف بلقب "الجن"، إلى الأضواء من جديد عبر عمل فني مشترك جمعه بالرابر مهدي مهيب، الشهير بـ"المورفين"، في فيديو كليب أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل و تصدّر قائمة المشاهدات على "يوتيوب" في المغرب وعدة دول خلال أيام قليلة.



العمل صُوّر في قلب صحراء الإمارات، بمشهد بصري بسيط لكنه لافت، و برز فيه ظهور سيارة "تيسلا سايبرتراك" للمرة الأولى في كليب مغربي، ما أضفى عليه طابعاً عصرياً بعيداً عن الزخم الإخراجي المعتاد.