بعد مصالحتهما.. هل يسخر محمد رمضان من ياسمين صبري مجددا؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا حول أزمته مع الممثلة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد نشره البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "هتجيلي".



وشوق رمضان متابعيه لأغنيته الجديدة، إذ شارك بوستر أغنيته "هتجيلي"، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها برسم كرتوني لشخصيته مع فتاة، في صورة مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي.

كما ظهر رمضان في الصورة بشخصية "ناصر الدسوقي" التي جسّدها في مسلسل "الأسطورة"، الذي جمعه بياسمين صبري قبل سنوات، وهو يؤدي الإشارة نفسها التي استخدمها أمام ياسمين صبري في السحور، وهي إشارة الجنون، وذلك نحو فتاة ذات شعر أسود طويل تقف أمامه.

وأثارت الصورة جدلا واسعا حول مضمونها وعما إذا كانت تحمل تلمحيات أو اشارات مباشرة لأزمته مع ياسمين.

يذكر أن رمضان كان قد وجّه رسالة تهنئة لياسمين بعيد الفطر قائلاً: كل سنة وانتي طيّبة وبخير وناجحة يا ياسمين، لا عتاب بين الأحباب"، وبدورها ردت ياسمين ببيان أعلنت فيه إيقاف كل الإجراءات القضائية ضده بعد اعتذاره.