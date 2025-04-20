جيسي عبدو تستمتع بوقت صيفي رائع على الشاطئ في دبي

ميرنا وليد - بيروت - دتألقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بأوقات صيفية رائعة على الشاطئ في دبي، و كانت ترتدي تنورة قصيرة و ضيقة باللون الأسود الابيض، مع قميص كروب ذات اكمام طويلة بنفس التصميم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لوجهها، بالإضافة إلى نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و كانت قد لفتت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الأنظار، بإطلالتها الأخيرة بلوك شخصية "جميلة"، التي تقدمها بمسلسل "بالدم"، متنكرة حتى توقع بالـ"دكتورة آسيا"، التي تجسد شخصيتها الممثلة اللبنانية كارول عبود.

وقد ظهرت جيسي بالحجاب، وعلقت: "جميلة يلي ما شافت يوم جميل بحياتها لنّا رويدي صبي ولنّا رويدي بنت يا دلّي اش صور فيكي ياااا جميلة بس معليه كلو فدا اختي غوليا".

