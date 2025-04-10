شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مرعبة ...مباحثات أمريكية سعودية مصرية بشأن التقدم في العمليات العسكرية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، مع وزيري الدفاع السعودي والمصري، التقدم في العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي، في إطار جهود مشتركة لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأفاد هيغسيث أنه أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الأحد الماضي، مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أنه استعرضا خخلال المحادثة "التقدم في العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين"، وبحثا فرص توسيع التعاون الدفاعي الأمريكي السعودي.

كما أشار هيغسيث إلى أنه تواصل هاتفياً يوم الثلاثاء الماضي، مع وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر. وتناولت المحادثة فرص تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية تأمين البحر الأحمر ومواجهة الجماعات المدعومة من إيران، وفي مقدمتها الحوثيون.

وأكد الوزير الأمريكي أن الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر يشكل أولوية استراتيجية، مشدداً على أن سياسة "السلام عبر القوة" تعزز أمن الولايات المتحدة وقوتها واستقرارها الاقتصادي.

يأتي ذلك تزامنا مع هجمات مكثفة تشنها إدارة ترامب ضد الحوثيين منذ منتصف مارس الماضي رداً على هجمات الجماعة على السفن في الملاحة الدولية.

