جورج خباز يخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل عالمي!

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الذي حققه فيلم "يونان" الذي قام ببطولته الممثل والمخرج اللبناني جورج خباز وأخرجه أمير فخر الدين، والذي وصل إلى المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي، وحصل على جائزتين في مهرجان باري وميلانو في إيطاليا، يعود خباز بعد أن انتهى من تصوير فيلم Mille Secrets Mille Dangers مع المخرج المرشح للأوسكار، فيليب فالاردو.
كما أنه انتهى مؤخراً من تصوير دوره في مسلسل إنتاج أسباني-ألماني في جزر الكناري بإسبانيا، بالتعاون مع المخرجة السويدية ماريا فون هيلاند، وهو مسلسل ضخم موجه للأطفال، وقد أدى فيه خباز دورًا مميزًا.
وفي الوقت نفسه، يستعد جورج خباز لعرض الموسم الثالث من مسرحية "خيال صحرا"، التي تجمعه مع عادل كرم، بعد أن حققت المسرحية إقبالاً جماهيريًا غير مسبوق في الموسمين السابقين.
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