شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 94 كيلومترًا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.