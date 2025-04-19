صورة قسيمة زواج بشار الأسد وسلاف فواخرجي تنتشر.. وهكذا علقت الأخيرة

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور صورة منتشرة لقسيمة زواجها على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معلقة على الامر بأسلوب فكاهي.
وكتبت سلاف فواخرجي: "لا تواخذونا … عملناها عالضيق … ماعزمنا حدا
هههههههههههه قسما بالله شي بيضحك ….
انا عادة جديّة على فكرة بس والله ماقدرت هل تستطبعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل ؟
هل تستطيعون أن تناقشوا أفكار دون الطعن بالشرف
الذي لا يتوقف عنده الا كل من لديه عقدة فيه ؟
هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارح غرف النوم ؟ وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للاخر … لسا بدكن فت خبز منيح …
يللا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة … بتنجحوا !
المرة الماضية غلطتوا باحدى وثائق الزواج اللي شفناها
بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ماكان عنا خانة الطائفة
( مابعرف هلأ اذا صارت ) واضحكوا عليكم الناس
بس معلش … تعلمتوا …
واليوم تلت غلطات بحالهم ! مع انو القصة مو صعبة
انكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل ! ولادتي بالاوراق الرسمية بعد تلت ايام من ولادتي
يعني ب 1.8.1977 يوم عيدالجيش السوري واللبناني
وبابا الله يرحمه اسمه ، محمد ومو محمد سليم ..
وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها ..
وكل الحب لاهلنا بالسكنتوري ..
انا من كل اللادقية ومن كل سوريا … مشان اذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة …
لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله ! غير هيك والاهم وين ورقة الطلاق ؟!
هي البيانات صارت عندكم … يللي بتخافوا الله !
انا لم اطلق ولن اطلق اذا ربنا أراد …
والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس … عيب … وتفه … وبس … ديروا بالكم عالبلد والناس هنن احق بالاهتمام مني..
ولا شو؟".
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