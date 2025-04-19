صورة قسيمة زواج بشار الأسد وسلاف فواخرجي تنتشر.. وهكذا علقت الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور صورة منتشرة لقسيمة زواجها على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معلقة على الامر بأسلوب فكاهي.



وكتبت سلاف فواخرجي: "لا تواخذونا … عملناها عالضيق … ماعزمنا حدا

هههههههههههه قسما بالله شي بيضحك ….

انا عادة جديّة على فكرة بس والله ماقدرت هل تستطبعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل ؟

هل تستطيعون أن تناقشوا أفكار دون الطعن بالشرف

الذي لا يتوقف عنده الا كل من لديه عقدة فيه ؟

هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارح غرف النوم ؟ وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للاخر … لسا بدكن فت خبز منيح …

يللا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة … بتنجحوا !

المرة الماضية غلطتوا باحدى وثائق الزواج اللي شفناها

بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ماكان عنا خانة الطائفة

( مابعرف هلأ اذا صارت ) واضحكوا عليكم الناس

بس معلش … تعلمتوا …

واليوم تلت غلطات بحالهم ! مع انو القصة مو صعبة

انكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل ! ولادتي بالاوراق الرسمية بعد تلت ايام من ولادتي

يعني ب 1.8.1977 يوم عيدالجيش السوري واللبناني

وبابا الله يرحمه اسمه ، محمد ومو محمد سليم ..

وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها ..

وكل الحب لاهلنا بالسكنتوري ..

انا من كل اللادقية ومن كل سوريا … مشان اذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة …

لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله ! غير هيك والاهم وين ورقة الطلاق ؟!

هي البيانات صارت عندكم … يللي بتخافوا الله !

انا لم اطلق ولن اطلق اذا ربنا أراد …

والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس … عيب … وتفه … وبس … ديروا بالكم عالبلد والناس هنن احق بالاهتمام مني..

ولا شو؟".