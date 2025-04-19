ميرنا وليد - بيروت - شاركت السيدة حنين ضو، زوجة الممثل كرم التقي الجمهور مجموعة صور لزوجها وإبنتها الصغيرة تولين، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت حنين ضو على الصور معبرة عن حبها الكبير لكرم التقي، وقالت: "إلى من لم يكفّ عن دعمي، حتى في أحلك لحظاتي. إلى زوجي الذي أحبه، فوجوده مصدر سعادتي الدائمة. إلى الأب الذي يتجلى حبه وعنايته وقلبه الذهبي في كل ما يفعله. إلى الصديق الذي يجد طريقة لجعل كل يوم أكثر تميزًا. شكرًا لك. أنت عالمنا بأكمله! نحبك".

كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة صباح الجزائري الصغيرة تخطف القلوب.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.