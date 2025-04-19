شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 أبريل العام الماضي، بعدما قدم مسيرة حافلة أثرت المكتبة الفنية بأعماله وأدواره.

ولد الفنان صلاح السعدنى 23 أكتوبر عام 1943، بدأ مشواره الفنى برفقة زميل دراسته الزعيم عادل إمام على مسرح الجامعة، وبعدها شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ولكن سطر اسمه كواحد من أبرز الفنانين في الدراما المصرية، وكانت أول أعماله مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 بمسلسل "الضحية".

وخلال مشواره الفني قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تعد علامة بارزة في الدراما المصرية، منها: الإخوة الأعداء، القاصرات، بيت الباشا، الباطنية، عدى النهار، الناس في كفر عسكر، رجل في زمن العولمة، الأصدقاء، الحساب، حلم الجنوبي، أرابيسك، ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال الدرامية.

وكانت آخر مشاركات صلاح السعدني في عالم الدراما مسلسل "القاصرات"، الذي عرض عام 2013، وشاركه بطولته: داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وابتعد صلاح السعدني من بعدها عن الأعمال الفنية، ولكن لم تتوقف تكريماته، إذ كرم في الدورة الأولى من مهرجان الدراما عام 2022، ليرحل بعدها عن عالمنا فى 19 من شهر أبريل 2024.