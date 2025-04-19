شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، واستضافته القيادة العامة لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية، خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري تحت شعار «قيادة من دون هاتف».

وأكدت اهتمامها باستخدام التقنيات المتطورة لتعزيز التوعية المرورية، والتنويع في تقديم الرسائل لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، ضمن حرص القيادة الشرطية على تحفيز الابتكار في مجال صناعة وتطوير المحتوى الإبداعي، ودعم منظومة العمل الإعلامي.

وحثت على التعاون المشترك في تحقيق أهداف منظومة السلامة المرورية، والتزام السائقين بالقيادة الآمنة من دون استخدام الهاتف، وتأجيل الردود على المكالمات والرسائل الهاتفية بعد وصول السائقين إلى وجهاتهم أو التوقف في أقرب موقف آمن لاستخدام الهاتف؛ وذلك تعزيزاً لسلامة السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق.

وعززت التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأهداف أسبوع المرور الخليجي، وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، موضحة أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.

تضمنت المشاركة التعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها روبوت المرور الذكي والذي قدم النصائح المرورية للجمهور، والترحيب بهم في منصة شرطة أبوظبي، وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية على شاشة الروبوت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاركة بدورية التثقيف المروري والدورية الأمنية المرورية، وعرض أفلام توعية عن طريق الشاشات، وتوزيع كتيبات توعية وهدايا على الجمهور، وتقديم فقرة على مسرح الفعالية الرئيسي اشتملت على مسابقات توعية للجمهور.

شهدت مشاركتها إقبالاً كبيراً من الجمهور بمختلف شرائحه حيث تم تعريفهم بجهود التوعية المرورية، وإطلاعهم على أهداف لعبة أمن الطرق التي توفر بيئة تعليمية جيدة في التثقيف المروري للشباب وطلبة المدارس مع شغفهم في ممارسة ألعاب إلكترونية هادفة تحقق أهداف الوعي المروري، وتعمل اللعبة على جهاز الكمبيوتر (PC) وتعتبر محاكاة للواقع الحقيقي وتعلم اللاعبين كيفية التصرف بصورة صحيحة وبقيادة آمنة على الطرقات.