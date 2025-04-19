الفنان حمادة هلال يثير القلق برسالة غامضة

وضع الفنان حمادة هلال عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" منشوراً أثار به قلق متابعيه، حيث كتب كلمتين فقط: "مش مرتاح"، من دون أن يوضح أو يكشف أسباب كتابته لهذا المنشور الغامض.

وتفاعل عدد كبير من متابعي حمادة مع المنشور، فمنهم مَن عبّر عن قلقه من أن يكون قد أُصيب بمكروه، ومنهم من خمّن أنه ربما يكون عملاً غنائياً جديداً، وربط آخرون بين المنشور وبين إعلانه عن إصابة والده بوعكة صحية قبل أيام.

كان حمادة هلال قد كشف أخيراً عن تعرض والده لوعكة صحية،، حيث كتب عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" متمنياً له الشفاء العاجل: "أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم يا حليم يا رب أشفي أبويا".

يُذكر أن حمادة هلال أكد خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، أنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "المداح"، حيث لم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من هذا العمل، لكن شركة mbc طلبت تقديم خمسة أجزاء منه، على طريقة "ألف ليلة وليلة".

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