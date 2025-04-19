ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري بهاء سلطان ألبومه الجديد "رسيني"، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الموسيقية، ليتصدّر قائمة الأعمال الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية.

الشركة المنتجة عبّرت عن فرحتها بالنجاح، من خلال منشور عبر حسابها ، أرفقته بمقطع من الأغنية وعلّقت: "أغاني بتشوف فلان، واترموا، تريند على يوتيوب بمصر".

يضم الألبوم خمس أغانٍ، تتنوع من حيث المواضيع والأساليب. الأغنية الرئيسية "رسيني" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام. كما جاءت "بتشوف فلان" بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، فيما حملت "اترمو" كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.

وتضمنت القائمة أيضًا "الطيبين" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عزيز الشافعي، وأخيرًا "ميدالية مفاتيح" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان الشافعي، وتوزيع فهد.

من جهة أخرى، واصل بهاء سلطان حضوره اللافت، بأغنيته "صحبي يا صحبي" من مسلسل "ولاد الشمس" .



كانت هذه تفاصيل خبر بهاء سلطان يتصدّر الترند بألبوم "رسيني" و"صحبي يا صحبي" تواصل التألق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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