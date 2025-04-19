شكرا لقرائتكم خبر عن "حموده" يقود أمانة جدة إلى ثلاثية تاريخية في موسوعة غينيس والان نبدء بالتفاصيل

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تنمية مستدامة

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الدمام - شريف احمد - نجح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، في قيادة جهة عمله لتحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية متتالية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح بذلك أول سعودي يحقق هذا الإنجاز النوعي عبر عمله في القطاع الحكوميجاءت هذه الأرقام العالمية نتيجة مبادرات مبتكرة هدفت إلى ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعي المستدام، وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ملهمة تعكس مضامين رؤية المملكة 2030 في تمكين الإنسان وصناعة الفارق محليًا وعالميًاوأكد المهندس حموده، أن هذه النجاحات لم تكن مجرد تسجيل أرقام في الموسوعة، بل تجسيد لمسار تنموي واعٍ يرمي إلى بناء أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، مشددًا على أن الإنجاز يمثل انعكاسًا حيًا لالتزام أمانة جدة بإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بالخدمات المجتمعية وتُعلي من قيمة المشاركة المجتمعية على المستويين المحلي والدوليويمثل هتان حموده، نموذجًا للقائد المجتمعي الذي يؤمن بأن الأثر لا يُصنع بالخطابات وحدها، بل بالعمل الميداني والمبادرات التي تلامس الناس، وتسهم في كتابة اسم الوطن في سجل الإنجازات العالميةوتواصل أمانة جدة بدعم من طاقمها الوطني المُلهَم ترسيخ مكانتها على خارطة المدن العالمية الرائدة، مستلهمةً رؤيتها من طموحات المملكة ومضيّها بثقة نحو الريادة في مختلف المجالات