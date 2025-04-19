في ذكرى رحيل ألبرت أينشتاين الـ 70.. إليكم لمحة سريعة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم مرور 70 عامًا على رحيل العالم و الفيزيائي العالمي ألبرت أينشتاين، أحد أعظم العقول في التاريخ، الذي غير مسار العالم بإكتشافاته.



غيّرت نظريته النسبية فهمنا للمكان والزمان، بينما أحدثت معادلته E=mc² ثورةً في الفيزياء.

ومُنح ألبرت الجائزة لشرحه التأثير الكهروضوئي، الذي وضع حجر الأساس لنظرية الكم، ولعب دورًا رئيسيًا في تطوير ميكانيكا الكم، لا سيما من خلال عمله على الفوتونات وثنائية الموجة والجسيم.

من فوزه بجائزة نوبل عام 1921 عن عمله في التأثير الكهروضوئي إلى إعادة صياغة العلم الحديث، لا يزال تألق أينشتاين يُلهم الأجيال حول العالم.