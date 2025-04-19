عصام صاصا بعد خروجه من السجن: "إكتشفت إن الغربال فاضي" .. وهذا موققف النقابة منه

ميرنا وليد - بيروت - عاد فنان المهرجانات المصري عصام صاصا إلى واجهة المشهد مجددًا، بعد خروجه من السجن على خلفية القضية التي اتُهم فيها بدهس شاب أعلى الطريق الدائري، حيث تصدّر التريند مجددًا وطرح عدة أغنيات جديدة .



ورغم الانتشار الواسع للأغاني، تعرض صاصا لانتقادات حادة، واتهامات بالترويج للبلطجة في بعض أعماله. وفي هذا السياق، أوضح مصدر من نقابة المهن الموسيقية أنه لم تُتخذ أي إجراءات رسمية ضد صاصا، ولا توجد شكاوى مقدّمة بحقه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأغاني تخضع للرقابة الدورية، ويُحاسب كل من يثبت تجاوزه.

في مقابلة تلفزيونية سابقة مع الإعلامية ياسمين عز، تحدّث صاصا عن محنته قائلاً: "نفسيتي بقيت أحسن، بس لسه مش مستوعب الصدمة.. الوقت كان صعب، وربنا عداه". وأضاف أنه شعر بخذلان من بعض المقربين خلال أزمته، قائلاً: "الغربال بقى فاضي، وحتى اللي مأثرش.. معاملته اتغيرت".

كما كشف أنه تلقى رسائل من مطربين فرحوا بغيابه عن الساحة، واعتبروا ذلك فرصة للظهور، قائلاً: "كان في ناس بتقول خلّيه في اللي هو فيه، إحنا شغالين في الصيف علشانه مش موجود".

في جانب آخر من حديثه، أكد صاصا أنه عمل في أكثر من مهنة قبل الغناء، من ضمنها كهربائي وسائق توك توك، وأن والدته لعبت دورًا كبيرًا في تربيته بعد وفاة والده وهو رضيع.

وختم حديثه قائلاً: "اتعلمت أتعامل مع الناس بحذر، وأكون عارف مين اللي قدامي كويس... أكتر حد كان قريب مني آمنت له، وملقتهوش وقت الجد".