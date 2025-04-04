السلطات الأوكرانية: مقتل 12 شخصًا في في هجوم روسي بصاروخ بالستي على مدينة كريفي ريغ

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل 12 شخصًا في في هجوم روسي بصاروخ بالستي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية، موضحة أنّ حصيلة الجرحى لم تعرف بعد.

في وقت سابق من اليوم، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تقود بلاده وساطة بين روسيا وأوكرانيا، أنّ "الولايات المتحدة ستعرف في غضون أسابيع لا أشهر ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام مع أوكرانيا".

ويأتي هذا في وقت تستمرّ الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، وسط اتهام الجانبين بعضهما البعض بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم التوصل لاتفاق لوقف هذا النوع من الهجمات.