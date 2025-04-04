المفوض الاممي لحقوق الانسان: قصف إسرائيل سيارات إسعاف في غزة قد يرقى إلى جريمة حرب

حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أنّ مقتل 15 مسعفا في قطاع غزة بقصف استهدف سياراتهم يثير مخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب.

واشار تورك أمام مجلس الأمن الدولي، الى انه "روّعني مقتل 15 من العاملين في المجال الصحي وموظفي الإغاثة، وهو أمر يثير مخاوف جديدة بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".

وندّد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال بـ"حرب بلا حدود" في قطاع غزة، متحدثا عن "مقبرة جماعية" للمسعفين وعناصر الدفاع المدني.

الخميس في مداخلة أمام مجلس الأمن، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب إنها "واحدة من أحلك اللحظات في هذا النزاع". ولفت إلى أن أرواح مصطفى وعز الدين وصالح ومحمد بهلول ومحمد الحيلة وأشرف ورائد تنادي بالعدالة.

وشدّد على أنه خلال التواصل مع الفريق كان يمكن سماع محادثة بالعبرية بين القوات الإسرائيلية والفريق، ما يشير إلى أن بعضا من أفراده كانوا أحياء في عهدة الجيش الإسرائيلي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن الأحد انتشال جثث 15 مسعفا قتلوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أسبوع.

وقالت الأمم المتحدة إن القتلى كانوا من مسعفي الطوارئ الذين استجابوا لنداءات استغاثة من فلسطينيين في جنوب غزة.