القناة ١٢ الإسرائيلية عن مستشفى في عسقلان: عالجنا ١٢ مصابا نتيجة القصف من غزة وإصاباتهم طفيفة

نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مستشفى في عسقلان، أنه "عالجنا ١٢ مصابا نتيجة القصف من غزة وإصاباتهم طفيفة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت كتائب "القسام" في بيان، بانها "قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اعلنت بان صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان.