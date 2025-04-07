السيد خلال جلسة للجنة الصحة: هناك خمس أولويات حددت لوزارة الشؤون الإجتماعية سأنشرها قريباً

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد واعضاء اللجنة.

ولفت عبدالله، الى ان "هذا الاجتماع كان مقررا من الأسبوع الماضي والهدف منه الاطلاع من وزيرة الشؤون الاجتماعية على الخطوط العريضة لرؤيتها لمعالجة الأوضاع الاجتماعية وكان هناك عرض مفصل مقدم من قبلها بكل النقاط المرتبطة بالشأن الاجتماعي وبحاجاتنا وبطرق العلاج وبالرؤية وبالاقتراحات التنظيمية لاعادة النظر ببعض المشاريع وبعض البرامج والهيكلية بالوزارة ".

ولفت الى ان "الوزيرة عرضت عرضاً مفصلا للبرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية كما عرضت لكل الإشكالات والصعوبات المرتقبة بعمل الوزارة من التمويل وغيرها وكانت جلسة مفيدة".

واكد ان "الوزيرة سيكون لها بصمة مميزة بالعمل بالشأن الاجتماعي كلجنة صحة سنواكب مشروع تطوير العمل الاجتماعي بلبنان ولدينا الجهوزية للخوض باي تشريع مطلوب".

وقال "مجموعة من النواب رفعوا بعض التوصيات من خلال الوزيرة إلى الحكومة تتعلق بملف الإسكان وملف النازحين السوريين وملفات اخرى عديدة".

من جهتها، اشارت السيد، الى انني "اريد ان اشكر لجنة الصحة، وقدمت رؤية متحدثة للوزارة والأولويات التي انبثقت منها الرؤية وقد أنتجناها عبر اجتماعات مكثفة الاسبوع وقد دعمت هذه الرؤية بخبرتي وأفكاري الإصلاحية وهناك خمس أولويات حددت للوزارة وسانشرها قريبا".