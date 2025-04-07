تمكّنت شرطة بلدية درعون من إلقاء القبض ليل أمس، على 5 شبّان كانوا على متن درّاجاتهم النّاريّة على طريق عام بكركي- حريصا، وضبطت بحوزنهم مسدّسات خلبيّة، وقامت بتسليمهم إلى فصيلة جونية في قوى الأمن الدّاخلي، الّتي باشرت التّحقيق مع الموقوفين لإجراء المقتضى القانوني.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بلدية درعون ألقت القبض ليلًا على 5 شبان بحوزنهم مسدسات خلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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