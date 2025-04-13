شوبير يفتح النار على كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز: "علامات استفهام بالجملة"

الشارقة - اميمة ياسر - شن الإعلامي أحمد شوبير، هجوما لاذعا على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع النتائج والمستوى الفني للفريق، خاصة بعد التعادل مع منافسه بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما أمس في بطولة الدوري الممتاز.

شوبير عن كولر .. ماذا قال؟

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير"، المُذاع عبر “أون سبورت إف إم”: “هل الوضع في غرفة الملابس على مايرام، هل جلوس مجدي أفشة على الدكة برغم وجوده المؤثر في مباريات مهمة وفي جميع الأوقات أدائه جيد سواء في بداية المباراة، وسطها أو أخرها، وعدم الاستفادة من جراديشارد بالرغم من ثقة الناس فيه بشكل كبير”.

شوبير عن كولر

وتابع شوبير: "ووسام أبو علي كان أدائه جيد بعد إمام عاشور في الملعب، عدم وجود أشرف بن شرقي في الملعب وحسين الشحات بعد راحته المبارتين السابقتين هل طبيعي تبدأ بيه؟ كل الأسئلة دي محتاجة إجابة، عمر كمال عبد الواحد برغم الصراعات الطويلة مع نادي الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق، هل يستحق أن تخرجه من حساباتك؟".

في شأن مختلف تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025. حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية الدوري المصري. تصريحات كولر بعد مباراة الأهلي وبيراميدز وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول لم يكن جيدًا من جانبنا، لذلك تحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين لتصحيح الأخطاء وتعديل الأداء".

وأضاف: "تحسن الفريق بشكل واضح في الشوط الثاني، وبدأنا في زيادة الضغط الهجومي خاصة بعد طرد أحد لاعبي بيراميدز، لكننا استقبلنا هدفًا، ومع ذلك، أظهر اللاعبون روح البطل واستطعنا إدراك التعادل". وأشار المدير الفني إلى أن تأخر تسجيل الأهداف رغم النقص العددي في صفوف المنافس، جعل المباراة أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن التبديلات التي أجراها كانت تهدف لتعزيز الجانب الهجومي وزيادة الفاعلية في الثلث الأخير.

وعن حالة المصابين، أوضح كولر أن الجهاز الطبي سيتابع تطورات إصابة الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس، بعد خضوعهما للفحوصات الطبية اللازمة. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 44 متربعًا على قمة ترتيب الدوري المصري، كما وصل الأهلي للنقطة 40 في المركز الثاني.