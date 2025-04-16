شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر استعداداته لخوض 6 مباريات مصيرية في بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري Nile)، وذلك في ظل الصراع المشتعل على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية للبطولة.

افتتح المغربي محمد الشيبي التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 86 بتسديدة قوية، قبل أن يخطف أحمد رضا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة، فيما وصل الأهلي إلى 40 نقطة، ليستمر الصراع على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري:

- الأربعاء 30 أبريل: بتروجت × الأهلي – الساعة 7:00 مساءً.

- الأحد 4 مايو: الأهلي × حرس الحدود – الساعة 7:00 مساءً.

- الخميس 8 مايو: الأهلي × المصري – الساعة 7:00 مساءً.

- الثلاثاء 13 مايو: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – الساعة 4:00 عصرًا.

- السبت 17 مايو: الأهلي × البنك الأهلي – الساعة 7:00 مساءً.

- الأحد 25 مايو: الأهلي × فاركو – (لم يتم تحديد الموعد بعد).