الفاتيكان أعلن الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس اعتبارا من السبت

اعلن الفاتيكان/ في بيان، الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس، وذلك اعتبارا من السبت، يوم جنازة البابا الراحل.
وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من ايار.
كذلك أعلن الفاتيكان أن "أكثر من 19400 شخص ألقوا نظرة الوداع الأربعاء على جثمان البابا فرنسيس الذي نقل منذ الصباح الى كاتدرائية القديس بطرس في روما".
ويستمر تدفق المؤمنين الى الكاتدرائية المهيبة، وينظر الفاتيكان في تمديد السماح بدخولها حتى ما بعد منتصف الليل (22,00 ت غ) إن اقتضى الأمر"، وفق ما أوضحت الدائرة الاعلامية في الكرسي الرسولي.
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