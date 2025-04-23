"النشرة": توقيف مطلوب في حورتعلا بموجب مذكرات توقيف بجرائم مختلفة

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة من مخابرات الجيش داهمت بلدة حورتعلا واوقفت المدعو (ع. م) المعروف باسم علي السنكري وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف بجرائم مختلفة".

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